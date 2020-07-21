شاهد.. اختبار أسرع شاحن لاسلكي فى العالم.. والأجهزة التى يعمل عليها

لا شك أن مشكلة شحن الهواتف الذكية و ما تستغرقه من وقت لاكتمال شحن البطارية باتت واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه الملايين حول العالم، ومن هنا كان سعي كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل وأسرع الشواحن لضمان أقصى وقت من الاستخدام دون الانتظار كثيرًا.









وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، بدأ تريند الشواحن السريع السلكية أولًا، حتى وصل الآن لاستعداد شركة شاومي الصينية للكشف عن شاحن أسطوري بقوة 120 واط، أى أن هاتفك سيكتمل شحنه فى 13 دقيقة فقط.









إلا أن فئة الشواحن اللاسلكية ظلت خارج المشهد، حتى قررت شركة هواوى الصينية تقديم شاحنها اللاسلكي الخارق بقوة 40 واط، وأطلقت عليه SuperCharge Wireless Charger Stand، والذى يقدم تجربة شحن مميزة دون الحاجة لأى أسلاك تذكر، وتمت تجربة الشاحن على أحدث منتجات الصانع الصيني P40 Pro+، وكان بكفاءة عالية نافست نظيره السلكي أيضًا بنفس القوة 40 واط.









ويستطيع شاحن هواوى اللاسلكي الخارق شحن بطارية هاتف P40 Pro+ بالكامل فى 82 دقيقة فقط، عكس الآخر السلكي الذى يشحنها فى 70 دقيقة فقط، والفارق الزمني هنا ضئيل للغاية، مما يعني نجاح الشاحن اللاسلكي الجديد، وللعلم فسعة بطارية هاتف هواوى تبلغ 4200 مللى أمبير.









ومن ناحية السعر، جاء SuperCharge Wireless Charger Stand مقابل 40 دولارا أمريكيا، ما يعادل 640 جنيها مصريا.









ولمعرفة الهواتف المتوافقة مع الشاحن اللاسلكي الجبار، شاهد القائمة التالية.



