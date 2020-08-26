لأول مرة .. مهرجان عمان السينمائي يطلق سينما السيارات

تحاول العديد من القطاعات التجارية والصناعية وأيضا الثقافية العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ، من خلال طرح أفكار جديدة وتقنيات تساعدها على عمل وتنفيذ التباعد الاجتماعي، ومن بين هذه الأفكار سينما السيارات.





وبالفعل أطلقت العديد من الدول العربية والعالمية احياء سينما السيارات مرة أخرى مثل الإمارات ومصر والآن سلطنة عمان، حيث انطلقت الدورة الأولى من مهرجان عمان السينمائي الدولي، ولكن من خلال سينما السيارات او درايف إن.





وقامت إدارة مهرجان عمان السينمائى بعمل فعاليات المهرجان في الهواء الطلق في منطقة العبدلي وسط عمان، وعرض فيلم لي ميزيرابل " البؤساء" للفرنسي لادج لي .





ووضعت إدارة المهرجان ثلاث شاشات سينما عملاقة في بارك منطقة العبدلي الذي يتسع لحوالي 240 سيارة ، وبكل منهما شخصين لمشاهدة الفيلم ، لتصبح بذلك أول سينما للسيارات فى سلطنة عمان .





والجدير بالذكر أن 30 فيلما روائيا طويلا و وثائقيا يشاركون فى فعاليات المهرجان ، وهم عربيا ودوليا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة في المهرجان الذي يستمر من 23 أغسطس إلى 31 أغسطس .





والأفلام الرابحة تفوز بجائزة «السوسنة السوداء» لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي روائي قصير.