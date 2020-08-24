أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.





ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة سكودا طراز أوكتافيا لسنة 2020.





ويأتى طراز أوكتافيا من سكودا موديل 2020 أربع فئات هي الفئة الأساسية وفئة AMBITION وفئة STYLE وفئة SPORT LINE ، ونستعرض كل فئة على حدة.





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- ACTIV اتوماتيك 2020

وتعتبر السيارة من نوع السيدان متوسط الحجم، حيث بدأ إنتاج هذه الفئة عام 2013 ويعتبر هذا هو الجيل الثالث لها.





وتستمد السيارة سكودا ACTIV قوتها من محرك 1600 CC 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 110 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 10 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 202 كم/س.





وتم طرح العديد من أنظمة الأمان والسلامة والرفاهية مثل الحفاظ على التوازن إلكترونيًا، ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية ستائرية، و عجلة القيادة متعددة الاستخدامات وتكييف هوائي ثنائي التبريد Dual Zone Air Conditioning.





ويصل سعر السيارة سكودا ACTIV موديل 2020 الى 359,900 جنيه .

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- Kodiaq Ambition اتوماتيك 2020

تعتبر السيارة سكودا كودياك Škoda Kodiaq من سيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وبدأ إنتاج السيارة عام 2016.





وتستمد السيارة سكودا كودياك Škoda Kodiaq قوتها من محرك 1600 CC ، 1.4 لتر رباعي الاسطوانات ذو شحن توربيني ينتج 150 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 9.4 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 198 كم/س.





وتم طرح العديد من أنظمة الأمان والسلامة والرفاهية مثل الحفاظ على التوازن إلكترونيًا، ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية ستائرية، و عجلة القيادة متعددة الاستخدامات وتكييف هوائي ثنائي التبريد Dual Zone Air Conditioning.





ويصل سعر السيارة سكودا Kodiaq Ambition موديل 2020 إلى 399,999 جنيه .

- STYLE اتوماتيك 2020

وتعتبر السيارة سكودا اوكتافيا STYLE هى الفئة الثانية من هذا الطراز وتستمد قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.





وبها العديد من الأنظمة، من بينها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فراملABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومثبت سرعة.





وتأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الخلفية LED، والنظام الذكى لركن السيارة، كاميرا خلفية.





وتصل سعر السيارة سكودا اوكتافيا STYLE الى 450,000 جنيه.

- SPORT LINE اتوماتيك 2020

وتعتبر السيارة سكودا SPORT LINE هى الفئة الثالثة من طراز اوكتافيا موديل 2020 ، وتستمد قوتها من محرك 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، والتى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 219 كم/ ساعة فى غضون 8.2 ثانية.





وتحتوي السيارة على مواصفات قياسية، مثل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفوانيس ضباب امامية وخلفية، و مثبت سرعة.





وتأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الخلفية LED، والنظام الذكى لركن السيارة، كاميرا خلفية.





وتصل سعر السيارة سكودا اوكتافيا SPORT LINE إلى 499,000 جنيه