رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة بانتدابات وتحديد انتخابات لقضاة النقض

أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا بالإنتدابات وتجديد الندب لعدد من القضاة.





وجاءت الحركة كالآتى القضاة كما يلى:





( نيابة النقض )





تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف نائب رئيس محكمة النقض مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.





تجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة - نائب رئيس محكمة - النقض مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.





- تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس - نائب رئيس محكمة النقض -مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

( المكتب الفنى )

- تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.





- تجديد ندب القاضى محمد أيمن سعد الدين عباس - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعدًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض .





- تجديد ندب القاضى عادل محمود عبد المنعم عماره - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعداُ للمكتب الفنى لمحكمة النقض.









( التفتيش الفنى )





- ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض .





- تجديد ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد محمد - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.





- ندب القاضى يونس على يونس سليم - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.





( المستشار الفنى )





- ندب القاضى محمود محمد توفيق عبد الغنى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا فنيًا للسيد المستشار رئيس محكمة النقض .





( الأمانة العامة )





- تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى .





- تجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان - القاضى بمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب د . محمد سامى السيد العوانى - المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب طارق على صديق على - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف المنصورة -المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوى - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف المنصورة - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربينى - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى - المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- تجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





- ندب مصطفى محمد أمين موسى نور - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.





( العلاقات والإعلام )





- تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.





- ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا مساعدًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.





( مركز المعلومات )





- تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض -مديرًا لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.





- تجديد ندب القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف - القاضى بمحكمة النقض- عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.





- ندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل - المحامى العام الأول بالنيابة العامة - عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.





- ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل - المحامى العام الأول بالنيابة العامة - عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.



