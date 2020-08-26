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حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة بانتدابات وتحديد انتخابات لقضاة النقض

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:52 ص
المستشار / عبد الله
المستشار / عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض - رئيس
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محمد عبدالله
أصدر  المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا بالإنتدابات وتجديد الندب لعدد من القضاة.

وجاءت الحركة كالآتى القضاة كما يلى:

( نيابة النقض ) 

تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف نائب رئيس محكمة النقض مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة - نائب رئيس محكمة -  النقض مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس - نائب رئيس محكمة النقض -مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
( المكتب الفنى )
- تجديد ندب القاضى  حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى  محمد أيمن سعد الدين عباس - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعدًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض .

- تجديد ندب القاضى عادل محمود عبد المنعم عماره - نائب رئيس محكمة النقض- رئيسًا مساعداُ للمكتب الفنى لمحكمة النقض.


( التفتيش الفنى )

- ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض .

- تجديد ندب القاضى  علاء الدين أحمد السيد محمد - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- ندب القاضى يونس على يونس سليم - نائب رئيس محكمة النقض - مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

( المستشار الفنى )

- ندب القاضى  محمود محمد توفيق عبد الغنى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا فنيًا للسيد المستشار رئيس محكمة النقض .

( الأمانة العامة )

- تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى .

- تجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان - القاضى بمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب د . محمد سامى السيد العوانى - المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب  طارق على صديق على - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف المنصورة -المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب  حسام الدين حسين عواض الجيزاوى - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف المنصورة - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب  محمد حسن محمد السيد الشربينى - نائب الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب  أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى - المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- ندب  مصطفى محمد أمين موسى نور - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية - المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

( العلاقات والإعلام )

- تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

- ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله - نائب رئيس محكمة النقض - مستشارًا مساعدًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

( مركز المعلومات )

- تجديد ندب القاضى  عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض -مديرًا لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف - القاضى بمحكمة النقض- عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب القاضى  وجدى فايز عجبان فليفل - المحامى العام الأول بالنيابة العامة - عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل - المحامى العام الأول بالنيابة العامة - عضوًا بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
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