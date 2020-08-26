رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، بشأن تصريحات الأخير عن لاعب القلعة الحمراء الراحل محمد عبد الوهاب.













مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يعاني من إصابة مزمنة في الوقت الحالي جعلته يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وكان ميدو قد انتقد ظاهرة عدم التأمين على اللاعبين في مصر والتي تتسبب في معاناة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم













ليرد شوبير حول هذا الأمر قائلًا: "مع كل احترامي لميدو لكن الحقيقه النادي الأهلي صرف قيمة تعاقد الراحل محمد عبدالوهاب بالكامل لأسرته بعد وفاته وتم تعيين شقيقه بالنادي الأهلي".

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "محمد عبد الوهاب نجم الأهلي الأسبق توفي ولم يتم تعويض أسرته بـ"جنيه"، ويجب على الأندية تفعيل بند التأمين، ويجب أن يؤكد على ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم".