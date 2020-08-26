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أخبار البلد

للتجديد النصفي.. انطلاق انتخابات الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:19 ص
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين
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محمد غالى
بدأ التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، حيث تجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا  نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".


وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن التصويت بجميع المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.


وأوضح أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساءً.


وأشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.


وقال إنه تم إصدار توصيات لجميع اللجان بالمحافظات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام جميع المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة للتصويت.
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