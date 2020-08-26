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أخبار العالم

القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف وجلب بحق 4 موظفين في مرفأ بيروت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف وجلب بحق 4 موظفين في مرفأ بيروت وإدارة الجمارك وذلك في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أربعة أشخاص مدعى عليهم، هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك الياس شاهين والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب.


وأصدر صوان مذكرات توقيف وجاهية في حقهم، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا.


ويبقي بذلك ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق يتوقع أن يستجوبهم يوم الجمعة.


وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل 180 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، مما دفع الحكومة إلى الاستقالة.
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