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سيارات

بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.. فورد تستدعي سياراتها من الصين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
عللت شركة "فورد موتور"، استدعاءها العديد من سيارات "لينكولن"؛ بوجود مشكلة في الوسائد الهوائية التي تعرض ركابها لأخطار محتملة تخص السلامة.

كما ذكرت "فورد"، أنها استدعت 10649 سيارة طراز لينكولن، و4010 سيارات من طراز لينكولن نوتيلوس بسبب أعطال الوسادة الهوائية.

وذكرت اللجنة الصينية، أن الاستدعاءات جاءت بسبب عدم وجود مسافة كافية وفاصلة بين مجموعة التوصيلات السلكية لمقعد الأمامي.

أما بسبب عدم وجود هذه المسافة الكافية بين مقعد الراكب الأمامي وغطاء الوسادة ذلك فقد يجلعها لا تعمل بشكل طبيعي في بعض الظروف؛ وهو ما يشكل تهديدا خطيرا.

وقررت اللجنة الصينية، أن تطلب من "فورد" استدعاء هذه السيارات واستبدال الأجزاء التي لا تطابق مواصفات السلامة.

وهذه المشكلة هي الوحيدة التي تواجه لينكولن في الفترة الأخيرة، والسبب أن العلامة التجارية تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد 19.


وتسبب فيروس كورونا في إثارة المتاعب لكبرى شركات السيارات حول العالم، ومن تأجيل طرح طرازات جديدة أو إلغاء معارض دولية تستضيف موديلات جديدة واختبارية من جميع شركات صناعة السيارات.

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