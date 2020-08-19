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اقتصاد

جهاز حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات فورد فيوجين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة فورد العالمية حملة استدعاء 512 سيارة من نوع فورد فيوجين إنتاج مارس 2015 الي يوليو 2015 وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة الدريكسيون كإجراء احترازي .


يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز  المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .


كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الالكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .
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