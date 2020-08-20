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سيارات

فورد تقدم نصائح مهمة للمرأة الحامل أثناء القيادة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:03 م
المرأة الحامل اثناء
المرأة الحامل اثناء القيادة
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أماني نوار
تصاب السيدات الحوامل دائما بقلق شديد أثناء فترة الحمل  بصفة عامة، وعلى الرغم أن السيدة الحامل يمكنها القيادة بأمان وفقا لما قالته الهيئة الفنية لمراقبة إلا أنه يوجد بعض المخاوف والحرص لحماية الجنين.

وفي هذا السياق  قدمت شركة فورد عملاق السيارات الأمريكية بعض النصائح للمرأة الحامل أثناء القيادة، خاصة أن القيادة أصبجت من الأنشطة اليومية التي لا ينصح بتغييرها خلال فترة الحمل.

- يجب  ان تضعي حزام الأمان واحرصي دائما على ان يكون الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن ليس فوقه .


-حاولي تعديل ظهر المقعد أثناء القيادة حتى تحصلي على مسافة مريحة ، أثناء القيادة ،وإن كنتي تعاني من آلام الظهر فيجب في هذه الحالة أن تضعي وسادة دائرية صغيرة ،أو منشفة مطوية خلف أسفل الظهر .

-لاتنسى اصطحاب كمية وفيره من المياه وواجباتك الخفيف المفضلة طوال القيادة ، لانه بنسبة كبيرة ستكون لديكي الرغبة  بتناول مأكولات  معينة .

-عليكي الحرص والانتباه من أي شي يشد انتباهك أثناء القيادة ، بالإضافة إلى ركن السيارة في مكان آمن .


-احرصي دائما أن تكوني مخططة أماكنالانتقال، حتى لا تشعري بالالم مسبقا وإن كان بالإمكان تجنب قيادة السيارة لمسافة طويلة وتوقفي في الاستراحات.
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