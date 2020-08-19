كان يمتلك 9 سيارات.. نجلة أحمد راتب تكشف عن طقوس والدها في القيادة ومصير آخرها.. صور

قدم الفنان الراحل أحمد راتب العديد من الأفلام المميزة على مدار مشواره الفني، ما بين أدوار الخير والشر، ولم يبخل لحظة عن التطور من نفسه، وشارك في أعمال سينمائية ومسلسلات درامية ظلت عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

ولكن هناك جانبا خفيا في حياة الفنان الراحل أحمد راتب لم يعلم عنه الجمهور شيئًا، تم ازاحة الستار عنه وهو عشقه للقيادة لدرجة أنه امتلك 9 سيارات وكانت واحدة فقط الأقرب لقلبه.

لذلك انفرد موقع «صدى البلد» بكشف أسرار القيادة في حياة الراحل أحمد راتب والحصول على صور خاصة لسيارته الأخيرة من خلال نجلته «لمياء».

أكدت «لمياء» نجلة الفنان أحمد راتب أن والدها كان يعشق السيارات وكانت له طقوس خاصة في القيادة أبرزها الهدوء وسماع أغاني قديمة ولم يتعرض لأي حوادث سيارات على مدار حياته وكان يحافظ على سيارته بصورة كبيرة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«موقع صدى البلد» أن والدها امتلك 9 سيارات، الأولى كانت زيستافا 128 موديل 1981 وبلغ سعرها وقتذاك حوالي 4000 جنيه، وبعدها استقل سيارة 131، ثم مرسيدس e200 موديل 1986،و دايو ليجانزا و سكودا اوكتافيا وبريليانس v5، وجيب شيروكي وكانت سيارة BMW 523 Model 2007 الأقرب لقلبه ظلت معه 12 عاما ».

وكشفت لمياء عن مصير آخر سيارة لوالدها، وقالت " العربية دلوقتي مع لميس توأمي ولو احتاجت تغيرها أو تستبدلها وتجيب واحدة جديدة مش هنبيع دي برضه هنحتفظ بيها».