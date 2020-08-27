نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحرص دائما نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات.
ولفتت الكثير من النجمات خلال هذا الأسبوع الأنظار حول إطلالاتهن التي جمعت بين الأناقة والجرأة، فقد تألقت الفنانة ياسمين صبري خلال رحلتها إلي اليونان بفساتين أنيقة وجذابة.
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بينما ظهرت الفنانة ميريهان حسين بإطلالات عصرية أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في أحد الشواطئ، وتألقت رانيا يوسف بجمبسوت أنيق ذي أكمام مكشوفة باللون البينك.
ظهرت زوجة تامر حسني بملابس أنيقة كشفت عن رشاقتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، وارتدت زوجة مصطفى فهمي فستانا مشجرا جذابا كشف عن أناقتها واختارت الفنانة ريم البارودي فستانا منفوشا باللون الموف.
إليكم أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع ...