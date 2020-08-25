مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020

اللون الأبيض من الألوان التى تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة وفصل الصيف، لذا يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اختيار قطع الملابس ذات اللون الأبيض، فيعد من أكثر الألوان التي تتصدر موضة صيف 2020





ويتسم اللون الأبيض بأنه يمكنك ارتداؤه في مختلف الأوقات والمناسبات، كما أنه يكمل إطلالة المرأة ويمنحها أناقة وتميز، بالإضافة إلى ذلك فأنه يعد من الألوان التى تتناسب مع الصيف سواء فى الإطلالات الكلاسيك أو الكاجوال.





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وسيطر اللون الأبيض على إطلالات النجمات و المشاهير خلال الأيام الماضية، وقد تنوعت التصميمات ما بين الفساتين و تي شيرتات و غيرها من الأزياء التى تميزت باللون الأبيض.





ومن أبرز النجمات اللاتى تألقن فى صيف 2020 بإطلالات باللون الأبيض هن الفنانتان ياسمين عبد العزيز وملك قورة وبسمة بوسيل زوجة تامر حسني.





كما تألقت ايضا الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمجموعة متنوعة من التصميمات، و ريم سامي و لقاء الخميسي و هنا الزاهد و نور اللبنانية.



