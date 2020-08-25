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مرأة

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:24 ص
نجمات تألقن باللون
نجمات تألقن باللون الأبيض فى صيف 2020
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هاجر هانئ
اللون الأبيض من الألوان التى تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة وفصل الصيف، لذا يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اختيار قطع الملابس ذات اللون الأبيض، فيعد من أكثر الألوان التي تتصدر موضة صيف 2020.

ويتسم اللون الأبيض بأنه يمكنك ارتداؤه في مختلف الأوقات والمناسبات، كما أنه يكمل إطلالة المرأة ويمنحها أناقة وتميز، بالإضافة إلى ذلك فأنه يعد من الألوان التى تتناسب مع الصيف سواء فى الإطلالات الكلاسيك أو الكاجوال.

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وسيطر اللون الأبيض على  إطلالات النجمات و المشاهير خلال الأيام الماضية، وقد تنوعت التصميمات ما بين الفساتين و تي شيرتات و غيرها من الأزياء التى تميزت باللون الأبيض.

ومن أبرز النجمات اللاتى تألقن فى صيف 2020 بإطلالات باللون الأبيض هن الفنانتان ياسمين عبد العزيز وملك قورة وبسمة بوسيل زوجة تامر حسني.

كما تألقت ايضا الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمجموعة متنوعة من التصميمات، و ريم سامي و لقاء الخميسي و هنا الزاهد و نور اللبنانية.

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020
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