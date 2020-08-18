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مرأة

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:29 ص
نظارة الشمس من موضة
نظارة الشمس من موضة نجمات فى صيف ٢٠٢٠
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هاجر هانئ
تعتبر نظارات الشمس من الإكسسوارات التي يعشقها الفتيات و السيدات و بالأخص في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس في الخروجات الصيفية وعلى البحر.

تحتار العديد من الفتيات في أختيار نظارات الشمس اللاتي تتناسب مع وجههن واللاتي تضفي لمسة جمالية على إطلالاتهن وتزيد من أناقتهن أيضا، فقد ظهر في صيف 2020 العديد من تصميمات النظارات المختلفة و الغير تقليدية.

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وقد لفتت منذ بداية فصل الصيف الكثير من نجمات الفن والمشاهير الأنظار بنظارتهن الشمسية اللاتي يتألقن بها على البحر ومختلف الخروجات الصيفية، وتعتمد معظم النجمات على اقتناء نظارات الشمس التي تحمل توقيع الماركات العالمية.

حيث تألقت كلا من الفنانة ياسمين صبري و هنا الزاهد و زوجة ماجد المصري و زوجة مصطفي فهمي ونيرمين الففي ونسرين طافش ومنة فضالي وغيرهم من النجوم.

إليكم الصور ...

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020
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