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مرأة

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:48 ص
اطلالات اثارت الجدل
اطلالات اثارت الجدل خلال الأسبوع
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هاجر هانئ
اعتادت النجمات والمشاهير، مشاركة متابعيهن على صفحاتهن الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بأبرز الصور والإطلالات التي ظهرن بها في مختلف المناسبات.

تميزت اطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع بالتنوع بين الملابس الصيفية وفساتين السهرة الجذابة التي كشفت عن أناقتهن.

تألقت ابنتا الفنان أحمد زاهر بفساتين سهرة أنيقة أثناء حضورهما إحدى الأفراح واتسمت فساتينهما بأنها مصنوعة من الأقمشة الفخمة التي كشفت عن جمالهما.

وخطفت الأنظار أيضا ابنتا الفنان عمرو دياب بملابسهما الصيفية واللافتة، كما ظهرت الفنانة القديرة ليلي علوي بإطلالة صيفية شبابية نالت إعجاب متابعيها.

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لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار بفستان أنيق وجذاب كعادتها، وحمل فستان درة فى أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية  Elisabetta franchi، فيما بلغت قيمة الفستان 301 دولار بعد الخصم.

فيما ظهرت ياسمين صبري في جلسة تصوير خلال هذا الأسبوع بإطلالة كلاسيكية، استطاعت بها لفت الأنظار فى الصور بمجموعة من المجوهرات القيمة والفخامة. 

ارتدت ياسمين صبري ساعة يد أنيقة من دار الأزياء العالمية Cartier، وتميزت الساعة بإطار من الماس وتاج مرصع بالألماس، وقد بلغ سعرها 23800 دولار أى ما يقرب من 380 ألف جنيه.

وإليكم أبرز إطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع..

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع
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