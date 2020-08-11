بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.









تألقت ابنة احمد زاهر فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأسود و اتسم التصميم بالدوائر ذات اللون البيج، فتعتبر هذه النقشة من ابرز صيحات موضة 2020.









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وانتعلت ابنة احمد زاهر حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، كما تميزت ملابسها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة احمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



