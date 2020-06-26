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عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:01 م
ابنة أحمد زاهر
ابنة أحمد زاهر
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هاجر هانئ
هنأ الفنان أحمد زاهر أبنته ملك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وقام بنشر صورة تجمع بينهما، وعلق على الصورة قائلا" كل سنه و انتي طيبه يا روح قلبي يا اول فرحتي ربنا يحميكي و يخليكي ليا يا اجمل و احن و اطيب بنوته في العالم بحبك يا ملك".


واعتادت ملك ابنة أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

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تتمتع ملك أحمد زاهر بذوق رفيع فى اختيار الملابس، حيث تعتمد على الأزياء البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما تفضل الإطلالات المتناسقة مع مرحلتها العمرية، وتحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع بين الإطلالات والتصميمات المختلفة.

وتفضل ملك أحمد زاهر أختيار تسريحات الشعر البسيطة ولا تعتمد على استخدام مساحيق التجميل و لكنها تعتمد على جمالها الطبيعى.

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها
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