أسود x أسود.. ابنة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة والدها.
تألقت ملك أحمد زاهر فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع سويت شيرت بنفي اللون واتسم بالبساطة و انه لا يحمل اى نقوشات أو رسومات، و لم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات و ظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة غير مبالغ فيها.
وانتعلت ابنة احمد زاهر فى الصورة حذاء رياض أسود جمع بين الابيض و الأسود، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ملك على خصلات شعرها المموج و المنسدله على كتفيها.
وتعتمد إطلالات أبنة أحمد زاهر على الأزياء وقطع الملابس البسيطة والجذابة، فهى لا تبالغ فى التصميمات التى تظهر بها، كما تحرص دوما على أختيار الإطلالات التى تجعلها تلفت الأنظار بجمالها الطبيعى.