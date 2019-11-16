بـ فستان يظهر فقدانها للوزن.. ملك أحمد زاهر تتألق بالأسود

نشرت الفنانة ملك زاهر، صورة جديدة لها برفقة والدها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة، ارتدت بها فستان قصير باللون الأسود يبرز عن رشاقتها وبنصف كم، وانتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بقرط بسيط باللون الفضى



وتركت ملك زاهر، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها الصافية والطبيعية مع أحمر شفاة باللون البينك الذى يظهر جمالها



وعلقت ملك زاهر على الصورة..أميرة بابا