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فن

ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها فى يوم الأب العالمي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ملك زاهر مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت في الصور برفقة والدها الفنان احمد زاهر, وهنأته باليوم العالمي للاب.

وعلقت علي الصورة قائلة: عيد اب سعيد لابي العزيز, بحبك جدا يا زيزو.


ونالت الصورة اعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى:

حلوين اوى

دايما مع بعض ان شاء الله 

قمرات بجد

منورين والله 


وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه لموسم رمضان 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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