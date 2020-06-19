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مرأة

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة الشابة ليلى ابنة الفنان احمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

خطفت أبنة احمد زاهر الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تيشيرت باللون البوستاج وهو ما جعل ا اطلالتها كاجوال بسيطة وانيقة .

لفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بماكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، كما تميز بالألوان الترابية البسيطة المتناسقة مع لون بشرتها وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة.

وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.
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Have a lovely weekend everyone 💛

A post shared by L🌟 (@lailaazaherr11) on

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