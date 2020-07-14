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مرأة

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:40 ص
ابنة احمد زاهر
ابنة احمد زاهر
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هاجر هانئ
خضعت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات بعدسة المصور أحمد مبارز، وقد شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة.

ولفتت ابنة أحمد زاهر الأنظار فى الصورة بإطلالة مبهجة و ملفتة من اختيار الاستايلست Angie Neklawy، حيث ارتدت جمبسوت تميز بالألوان المبهجة كما تميز بصيحة الاف شولدر التى تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وتزينت ابنة احمد زاهر ببعض الإكسسوارات العصرية و الجذابة التى منحتها إطلالة أنيقة و جذابة، واعتمدت على تسريحة الشعر ذيل حصان من صالون  Toi Beauty Salon.

ووضعت لها خبيرة التجميل سارة ياسر مكياجا صاخبا مرتكزا على رسمة العيون و الإيلينر و طلاء شفاه باللون البرونزى مما كشف عن جمالها.

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