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مرأة

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:37 ص
ابنة احمد زاهر
ابنة احمد زاهر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة ليلى أبنة الفنان احمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

خطفت أبنة احمد زاهر الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت  ذا اكمام مكشوفة، واتسم بالقماش الجينز الذى لا يحمل اى تطريزات او نقوشات مما منحها اطلالة جمعت بين البساطة والأناقة.

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لفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بمكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، كما تميز بالألوان الترابية البسيطة المتناسقة مع لون بشرتها وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة.

وأكملت أبنة احمد زاهر اطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية، وبدت بخصلات شعرها البنى و الانسيابى المنسدلا على كتفيها، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على إنستجرام.

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Good night ✨

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