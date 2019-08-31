ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ليلى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وقام بنشر مجموعة من الفيديوهات تجمعه بها، معلقا "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة يا أحلى وأغلى وأحن بنوته في الكون ربنا يخليكي ليا.. بحبك".



وقد اعتادت ليلى، ابنة الفنان أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالإطلالات التى تظهر سوار اليومية أو غيرها.



وتعتمد ليلى أحمد زاهر على الأزياء وقطع الملابس البسيطة والجذابة، فهى لا تبالغ فى التصميمات التى تظهر بها، كما تحرص دوما على أختيار الإطلالات التى تجعلها تلفت الأنظار بجمالها الطبيعى.



كما تفضل اختيار الألوان التى تتماشى مع لون بشرتها، وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة التى تكشف عن جمال وجهها وملامحها.

