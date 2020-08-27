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تكنولوجيا

تراجع حاد بصناعة الهواتف الذكية في الربع الثاني من 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:14 ص
تراجع حاد بصناعة
تراجع حاد بصناعة الهواتف الذكية في الربع الثاني من 2020
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قسم التكنولوجيا
شهدت صناعة الهواتف الذكية عالميًا تراجعا بشكل ملحوظ فى الربع الثاني من العام الجاري 2020، بسبب إغلاق المصانع والمحال التجارية إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب موقع "جي إي إم آرينا" التقني، كشف أحدث تقرير من Trend Force عن حجم الإنتاج العالمي للهواتف الذكية بحوالي ٢٦٨ مليون هاتف في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، بنسبة انخفاض ١٦.٧٪ عن العام الماضي.

وبين أكثر من ٦ ماركات عالمية لصناعة الهواتف الذكية، كانت سامسونج الوحيدة التي شهدت إنخفاضًا كبيرًا فى مبيعاتها عن العام الماضي، إلا أن كانت الأكثر مبيعًا أيضًا فى هذا الربع من العام الحالى، وكان تراجع سامسونج بسبب قلة مبيعاتها في الأسواق الأكثر تضررًا بفيروس كورونا، بما في ذلك أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والهند.

ومن المتوقع أن تستعيد سامسونج حصتها في السوق من هواوي، بسبب استمرار الحظر الأمريكي لهواوي، والتوترات المتزايدة بين الصين والهند، مما يؤدي إلي عدم  استقرار وضع هواوي في مجال الهواتف الذكية.

وجاءت المراكز الأولى كالتالي
1- سامسونج 
2- هواوى بـ 52 مليون هاتف
3- آبل بـ ٤١ مليون هاتف
4- شاومي بـ 29.5 مليون هاتف
5-أوبو بـ 27.5 مليون هاتف
6- فيفو بـ 26.5 مليون هاتف

ومع ذلك، تستمر هواوي في الاعتماد على مبيعاتها في السوق الصينية المحلية بنسبة بيع ٥٢ مليون وحدة في الربع الثاني من العام الجاري، ومن الممكن أن يؤثر الحظر الأمريكي أيضًا على TikTok و Tencent المالكة لـ WeChat.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية انتعاشًا في الانتاج بحلول العام القادم، حيث سيتم إنتاج ١.٢٤ مليار هاتف ذكي بحلول نهاية العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته ١١.٣٪ عن العام الماضي.
تراجع حاد بصناعة الهواتف الذكية في الربع الثاني من 2020
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