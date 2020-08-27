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تكنولوجيا

أغرب ميزات الهواتف المحمولة.. الفرق بين هاتفي Gionee K3 Pro وGionee M30.. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:01 ص
هاتفي Gionee K3 Pro
هاتفي Gionee K3 Pro
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شيماء عبد المنعم
تستحوذ الهواتف الذكية الجديدة على استحواذ واهتمام العديد من المستخدمين حول العالم، بينما تنطلق الكثير منها خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد متشابهة من حيث التصميم والشكل، والبعض الآخر يقتبس بعض الميزات الحديثة التي تنطلق في مجال الهواتف الذكية كميزة مبتكرة.

وكميزة استباقية تأتي بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية، بميزات محسنة لم تتطرق إليها الشركات الأخري فمع بداية العام الجاري، اتجهت جميع الشركات لتطوير هواتف ذكية بكاميرا أمامية منبثقة، والتي انتشرت كثير مؤخرا.


ومن بين تلك الشركات التي تجلب تصميما غريبا بعض الشئ عن الهواتف الذكية المنافسة، هي شركة Gionee، والتي أسست عام 2002، وطرحت أول هاتف ذكي لها بالهند تحت عنوان F103، وأطلقت الشركة التي مقرها الصين، هاتفين جديدين أمس، واللذان يمتازان بميزات جديدة وغريبة عن عالم الهواتف الذكية. 

وفيما يلي نستعرض مقارنة بين هاتفي Gionee K3 Pro وGionee M30:

التصميم والشاشة:

كلا الهاتفين يأتيان بتصميم غريب ومميز بخلاف الهواتف المنافسة، حيث يأتي هاتف Gionee M30، بتصميم أنيق وثقيل مع هيكل من الألومنيوم، ويبلغ وزن الهاتف 305 جرامات، مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6 بوصة، وبدقة +HD، جزء الخلفي بملمس يشبه الجلد، يمتلك هاتف K3 Pro، تصميم معاصر مشابة لهواتف هونر حيث يأتي بشاشة من نوع IPS LCD وبقياس 6.53 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل.

Gionee M30Gionee M30

الكاميرا الخلفية:

يختلف الهاتفان من حيث إعدادات الكاميرا الخلفية حيث يشمل هاتف Gionee M30، على كامير خلفية أحادية  بدقة 16 ميجابكسل، بينما يضم هاتف  Gionee K3 Pro، على إعداد كاميرا مربع الشكل تماشيًا مع الاتجاه السائد في الفترة الحالية الخاص بهواتف الفئة المتوسطة، حيث  يضم أربع كاميرات خلفية، بعدد عدسات 3 فقط،  الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، أما دقة الكاميرتين الثانية والثالثة فهي غير معروفة، أما الدائرة الرابعة فهي تحتوي مستشعر بصمة الأصبع.

- المعالج ونظام التشغيل:

فيما يخص ذلك الوجه من المقارنة فإنه لا يوجد اختلاف بين الهاتفين من حيث نوع المعالج والذي يأتي من إنتاج ميدياتيك Helio P60، لا يقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومما يعد هذه من أبرز عيوب الهاتفين هو نظام التشغيل حيث يعمل الهاتفين  بنظام التشغيل Android 9 Pie، على عكس الهواتف المنافسة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

- الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية مختلفة تمامًا في كلا الجهازين، حيث يأتي هاتف  Gionee K3 Pro، بكاميرا للتصوير السليفي  بدقة 13 ميجابكسل، بينما يضم هاتف Gionee M30، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Gionee K3 Pro unveiled in China with Helio P60, weird fingerprint sensor locationGionee K3 Pro

- البطارية:

يتميز هاتف Gionee M3، ببطارية سعتها هائلة، تبلغ 10 الآلاف مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، بينما يأتي هاتف Gionee K3 Pro، ببطارية بسغة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السؤيع بقدرة 10 واط.

- الذاكرة:

يتم تشغيل هاتف Gionee K3 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة لللتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، بينما يمتلك هاتف Gionee M30، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

- السعر والألوان:

يتوفر هاتف Gionee M30، باللون الأسود بسعر الجهاز يبلغ 202 دولار أمريكي (أى ما يعادل 3211 جنيها مصريا)، ومن المقرر طرحه للبيع في الصين اعتبارًا من 31 أغسطس الجاري، بينما يتوفر هاتف Gionee K3 Pro، في خيارين لونيين هم الأبيض والأخضر، بسعر يعادل 101 دولار أميريكي ( أي ما يعادل 1601 جنيها مصريا)، لخيار 6 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 129 دولار أميريكي (أي ما يعادل 2045 جنيها مصريا) لخيار 8 + 128 جيجابايت.

- ميزات إضافية:

يمتاز هاتف Gionee K3 Pro، بموقع غير متوقع لمستشعر بصمة الأصبع والذي يأتي لأول مرة على شكل عدسة ضمن إعدادات الكاميرا الخلفية، بينما يمتاز هاتف Gionee M30،  بطارية سعتها هائلة، تبلغ 10 الآلاف مللي أمبير في الساعة، يمكن استخدامها  لشحن الأجهزة الأخرى عن طريق كبل USB.
Gionee K3 Pro quietly announced in China - GadgetSay
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