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تعليم

تحيا مصر بتعليم أبنائها | توحيدة عبد الرحمن .. تعلمت في مدرسة السنية فأصبحت أول طبيبة في الحكومة المصرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
في إطار حرص موقع صدى البلد على سرد حكايات التعليم زمان ،  للتأكيد بالأدلة والبراهين على أن جودة التعليم في مصر زمان كانت كبيرة جدا، حيث كان التعليم المصري يخرج العباقرة المصريين في مختلف المجالات ، يسرد موقع صدى البلد في هذا التقرير حكاية توحيدة عبد الرحمن أبرز خريجين مدرسة السنية للبنات ، التي تعتبر اول مدرسة حكومية للبنات تم إنشاؤها في عهد الخديوي اسماعيل.

توحيدة عبد الرحمن من مواليد 30 نوفمبر 1906، هي أول طبيبة يتم توظيفها في الحكومة المصرية عام 1933، وهي شقيقة المحامية المصرية العربية الأولى مفيدة عبدالرحمن. 

وفي عام 1922 قرر الملك فؤاد ارسال بعثة للخارج تضمنت 6 بنات من المتفوقات للدراسة في بريطانيا حتى يصبحن نواة للطبيبات المصريات ،  عن طريق معادلة شهادة الثانوية العامة لمدة ٣ سنوات ثم دراسة الطب لمدة ٧ سنوات ( ١٩٢٢-١٩٣٢).

وتم عمل مسابقة لاختيار البنات و نجحت فيها ، و كان أساس الاختيار هو المستوي العلمي والثقافي، وبناء على ذلك تم ابتعاث الدكتورة توحيدة عبد الرحمن لدراسة الطب في بريطانيا في بعثة "كتشنر" ، و عملت بمستشفى كتشنر لتصبح من اوئل الطبيبات اللاتي توظفن بالحكومة المصرية . 

وكانت قد رفضت الدكتورة توحيدة عبد الرحمن الجنسية البريطانية ورفضت العمل في بريطانيا بعد انتهاء دراستها هناك ، حيث قالت : " أننى مصرية وأفضل أن أكون مصرية فقط دون جنسية اخرى واعود حتى اخدم مصر بلدي التى قدمت لى الكثير ، حتى اوفى جزء من فضلها علىّ".

وعند إتمام تعليمها وعودتها للوطن عام 1932 أهداها والدها عيادة في شارع عدلي ، و كانت مجهزة بأحدث الأدوات الطبية و أفخم الأثاث ، لكنها شكرت والدها ورفضت تلك الهدية لأنها أرادت ان تعالج الفقراء، وآثرت ان تعمل فى الحكومة المصرية حتى تُوفى لمصر ماقدمته لها وحتى تخدم أكبر شريحة من المصريين.

وأصبحت أول طبيبة تُوظف بالحكومة ووصلت توحيدة عبد الرحمن في مستشفى كتشنر إلى منصب كبيرة طبيبات وزارة المعارف، و وصلت الى مديرة الصحة المدرسية .

ووضعت توحيدة عبد الرحمن ، لأطفال مصر وهى فى منصب مديرة الصحة المدرسية ، أسس الرعاية الكاملة من قبل الحكومة حتى يكونوا أصحاء ويكونوا عماد المجتمع فاهتمت بتطعيم الأطفال ضد الأمراض المزمنة والمتابعة الدورية و التغذية السليمة بالمدارس وتوزيع الألبان والغذاء الصحي اليومي والاهتمام بالكشف الدوري عليهم ، وتقديم الرعاية الصحية بالمدارس والاهتمام بالرياضة والنظافة اليومية وبناء الجسم السليم و مراجعة أولياء الأمور للمتابعة .. وكان هذا النظام المنظم الصارم قد ساعد على إفراز جيل من الأصحاء .

وكانت الدكتورة توحيدة عبد الرحمن ، متزوجة من محمود محمد عبد اللطيف الذي كان وقتها اصغر وكيل نيابه بتاريخ مصر عند تعيينه.

وقد توفيت الدكتورة توحيدة عبد الرحمن بعد صراع مع المرض الخبيث في 3 سبتمبر 1974

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