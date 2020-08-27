تحيا مصر بتعليم أبنائها | توحيدة عبد الرحمن .. تعلمت في مدرسة السنية فأصبحت أول طبيبة في الحكومة المصرية

في إطار حرص موقع صدى البلد على سرد حكايات التعليم زمان ، للتأكيد بالأدلة والبراهين على أن جودة التعليم في مصر زمان كانت كبيرة جدا، حيث كان التعليم المصري يخرج العباقرة المصريين في مختلف المجالات ، يسرد موقع صدى البلد في هذا التقرير حكاية توحيدة عبد الرحمن أبرز خريجين مدرسة السنية للبنات ، التي تعتبر اول مدرسة حكومية للبنات تم إنشاؤها في عهد الخديوي اسماعيل.





توحيدة عبد الرحمن من مواليد 30 نوفمبر 1906، هي أول طبيبة يتم توظيفها في الحكومة المصرية عام 1933، وهي شقيقة المحامية المصرية العربية الأولى مفيدة عبدالرحمن.



