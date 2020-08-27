الرقص لطرد الأمراض| عادات غريبة لا توجد إلا في أفريقيا.. فيديو

تحول لقوة سحرية ومقدسة، له طقوسه الخاصة واستعدادات قد تصل لساعات، بالتاكيد ستنهدنش عند معرفة هذا الشئ المقدس، فهو الرقص عند قبيلة سان الأفريقية، فالبنسبة لهم يعد الرقص صلاة موجهة إلى أرواح الأجداد والآلهة.





رقصة الشفاء





رقصة النشوة أو رقصة الشفاء كما تسميها قبيلة سان حيث تعد هذه الرقصة هى الأهم لأنها تطرد الأمراض التي تسببها الأرواح الشريرة.





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التحضيرات





تلتف النساء والأطفال حول شعلة كبيرة من النار، يغنون ويضربون بأيديهم على إيقاع الموسيقى، بينما يرقص الرجال حولهم مرتدين خلخال في كل خطوة يصدر هذان الكاحلين أصواتًا إيقاعية ؛ يصاحب الرقص قصب أو المزامير والطبول.





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يرقص الرجال أمام النار ، ويصبح الإيقاع والرقص أكثر إثارة ، ويضرب الراقصون الأرض بأقدامهم ، ويدخل بعض الراقصين في حالة انتشاء يتلامسون خلالها مع العالم الروحي.





تعتقد قبيلة سان أنهم عند الوصول لحالة الغيبوبة قادرون على التشاور مع أرواح الأسلاف وفهم من يسبب المرض والألم، بالإضافة إلى رقصات أخرى للمطالبة بالخصوبة ، للتنبؤ بالمستقبل أو للحصول على صيد جيد ؛ تقلد العديد من هذه الرقصات حركات الحيوانات ، مثل الظباء والبابون والنعام والحبارى الكبير وغيرها من الحيوانات التي تعتبر بطريقة ما سحرية بالنسبة لسان.





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يذكر أن قبيلة سان توجد فى جنوب إفريقيا، وبوتسوانا وناميبيا وأنجولا وزامبيا وزيمبابوي وليسوتو وجنوب إفريقيا.





تقع على عاتق النساء مهام صعبة داخل قبيلة سان حيث تقوم النساء بجمع الفاكهة والتوت والدرنات وبصل الأدغال ومواد نباتية أخرى لاستهلاك الفرقة، أما الرجال يصطاد في رحلات تعقب طويلة وشاقة.

