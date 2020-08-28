بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها





تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جيبة باللون السيمون مصنوعة من القماش الستان واتسمت بشق من الجانب كشف عن شاقها، و نسقت معها قميص قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأبيض.





اقرأ إيضا...









وتزينت ريهام حجاج بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



