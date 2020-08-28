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مرأة

بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:23 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جيبة باللون السيمون مصنوعة من القماش الستان واتسمت بشق من الجانب كشف عن شاقها، و نسقت معها قميص قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأبيض.

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وتزينت ريهام حجاج بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

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