ببنطلون مشجر.. ريهام حجاج تتألق برفقة بوسي شلبي ..صور

شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة برفقة الفنانة ريهام حجاج .





خطفت ريهام حجاج الأنظار فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا مشجرا بالورود ذات الألوان المبهجة ونسقت معه قميصا مقلما باللون الأبيض.





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وتزينت ريهام حجاج بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المرفوع ووضعت مكياج مرتكزا على طلاء شفاه باللون الفوشيا.





بينما تألقت بوسي شلبي بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة وجمع بين اللون الأسود والأبيض، وبدت بخصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها.



