بعد ظهور ابنتها.. ريهام حجاج تظهر فى صورة جديدة بوزن زائد





ولفتت ريهام الأنظار إليها من خلال اطلالتها مع صديقاتها حيث ظهرت بوزن زاد وهو الأمر الذى فسره بعض متابعيها بأنها حامل.





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وكانت تصدرت ريهام حجاج تريند جوجل منذ أيام بسبب الظهور النادر لابنتها معها فى الساحل وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع حول التشابه الكبير الذى يجمع بينهما.





وكان تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعى انستجرام صورة ظهرت فيها جنى محمد خير إبنة الفنانة ​ريهام حجاج​ من زوجها الأول المصور "ميكى".





وظهرت جنى فى هذه الصورة التي تعتبر نادرة لها، إذ أن والدتها حرصت على إخفائها عن الإعلام منذ ولادتها، وهي تقضي إجازتها على شاطئ البحر، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الواضح بينها وبين والدتها.





وكانت ريهام حجاج انفصلت عن زوجها المصور ميكي، ولم تكشف عن ابنتها نهائيا، وهى متزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد حلاوة.





يذكر أن ريهام حجاج عرض لها فى رمضان الماضى 2020 مسلسل "لما كنا صغيرين" والذى شارك فى بطولته كل من خالد النبوى ومحمود حميدة وكريم قاسم.