بفستان جريء.. بوسي شلبى تخطف الأنظار

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهرت بوسي شلبي بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الابيض القصير فوق الركبة و مكشوف الصدر والاكتاف .
اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.