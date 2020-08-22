بفستان جريء.. بوسي شلبى تخطف الأنظار

نشرت الإعلامية بوسى شلبى ، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت بوسي شلبي بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الابيض القصير فوق الركبة و مكشوف الصدر والاكتاف .





اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.