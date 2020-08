مبروك يا روح قلبي.. ريهام حجاج تهنئ زوجها على الفوز في إنتخابات الشيوخ

View this post on Instagram

مبروك يا روح قلبي يا سيادة النائب يا حبيبي و نصي التاني مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ و ربنا يعينك علي خدمة دائرتك تحيا مصر ✌️🇪🇬