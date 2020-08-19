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فن

مبروك يا روح قلبي.. ريهام حجاج تهنئ زوجها على الفوز في إنتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة على فوزه في إنتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ .

وكتبت ريهام حجاج من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: "مبروك ياروح قلبي ياسيادة النائب يا حبيبي ونصي التاني مبروك فوزك في إنتخابات مجلس الشيوخ وربنا يعينك على خدمة دائرتك تحيا مصر ".

وتستعد ريهام حجاج لمسلسل رمضان 2021 لطارق العريان وموسي عيسي ومن إخراج محمود شكري.

وكشف برنامج ET بالعربي أن المسلسل قصة طارق العريان، ومعالجة درامية عمرو الدالي وأحمد وائل، اللذان حققا نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بمسلسل بـ"100 وش".

وعن قصة المسلسل، صرح موسى عيسى للبرنامج أن المسلسل ليس تاريخيا ولكنه يدور في حقبة زمنية تاريخية، وقصته تدور في إطار من الرومانسية.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي.
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