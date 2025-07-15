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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية بيد البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية احتفالية تخريج طلاب الشهادة الإعدادية  المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجلس إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات المسرحية والأناشيد الوطنية وبعض القصائد الشعرية، وعدد من المقاطع المصورة حوت خبرات الطلاب عن فترة الدراسة ومدى انتمائهم وتعلقهم بها.
وتحدث القمص أبرآم إميل مثمنًا دور قداسة البابا الواضح في تطوير التعليم، وذكر الراحل المستشار فهمي ألبير المنشاوي الذي خدم بأمانة مستشارًا قانونيًّا للمدرسة والذي تنيح من حوالي أسبوعين وتكريمًا لذكراه قررت إدارة المدرسة وضع اسمه على إحدى القاعات بها، وكرّم قداسة البابا زوجته وأولاده.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا الذي قدم الشكر للحضور وأولياء الأمور وإدارة المدرسة مثنيًا على فقرات الاحتفالية وتأمل قداسته في ثلاثة خبرات من احتفاليات التخرج من مرحلة لأخرى، وهي:
١- عند كل نهاية بداية جديدة لمرحلة جديدة في الحياة. 
٢- عند كل نهاية حلم جديد ورؤية جديدة مستقبلية.
٣- عند كل نهاية معالم نضوج في الشخصية.

وحثّ قداسته أولياء الأمور على تشجيع اولادهم المستمر على النجاح والتفوق. كرّم بعدها قداسته الخريجين.

البابا تواضروس الثاني الأنبا باڤلي قداسة البابا تواضروس الثاني المرقسية

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