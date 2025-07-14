البابا تواضروس يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويشيد بدورها الإنساني

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، حيث كان في استقباله الدكتورة هبة السويدي مؤسس ومدير المستشفى مع فريق العمل بها.

تفقد قداسة البابا خلال الزيارة أقسام المستشفى المختلفة واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة التي تقدمها في مجال علاج الحروق.

وحرص قداسته على زيارة بعض المرضى للاطمئنان عليهم، مُعبرًا عن محبته لهم.

البابا يتبرع للمستشفي

وقدم تبرعًا لصالح المستشفى دعمًا لاستمرار رسالتها الإنسانية والخدمية.

وأشاد قداسة البابا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى والأطقم الطبية العاملة فيها، في سبيل تقديم الرعاية الصحية المتخصصة والفريدة من نوعها، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به المستشفى في علاج وإنقاذ مصابي الحوادث والحروق دون تمييز، كأحد صروح العمل الإنساني في مصر.