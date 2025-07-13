بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون

طيب قداسة البابا تواضروس الثاني، جسد القديس الأنبا بيشوي، المعروف بـ "الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح"، والموجود في ديره بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيده الذي تحتفل به الكنيسة القبطية بعد غدٍ الثلاثاء ٨ أبيب الموافق ١٥ يوليو.

تطييب جسد الأنبا بيشوي

وتم إخراج الأنبوب الذي يحوي جسد القديس من المقصورة الخاصة به والموضوعة في كنيسة الدير الأثرية، حيث طَيَّبَ قداسة البابا الجسد بمشاركة نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، وعدد من الآباء الأساقفة.

وعقب التطييب عقد قداسته جلسة مع مجمع رهبان الدير تحدث خلالها إليهم بكلمة روحية مناسبة.