قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
نادي خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الزمالك
جبال الملح فى مدينة بورفؤاد تجذب الزوار من مختلف المحافظات
خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
التضامن: ندرس إنشاء مراكز ثابتة لتقديم وجبات مجانية طوال العام
منى الشاذلي تكشف حقيقة سرقة إحدى الضيوف لوحة فنانة دنماركية
إسعاف أسوان ينجح فى انقاذ مصاب فى حادث تصادم سيارتين
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال للمسيحيين
مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه المصري الأول «في عز الضهر»
ميلود لـ لاعبي الإسماعيلي: باب المشاركة مفتوح للجميع
مصرع سائق في تصادم سيارة بالرصيف على دائري المرج
السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

الدكتور نجيب جبرائيل
الدكتور نجيب جبرائيل
قسم التوك شو

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.

وأوضح جبرائيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.

الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنيسة الأرثوذكسية الزنا تغيير الديانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط

5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزيرة الخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني

وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة

البورصة المصرية

أداء متباين لقطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تغييرات مفاجئة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تحرك بخطوات ثابتة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

برج العذراء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تضيف لمسة عاطفية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد