البابا تواضروس يفتتح أسبوع الخدمة العالمي لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني في بيت كرمة كينج مريوط أسبوع الخدمة الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم.

تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ ملتقيات لوجوس بداية من عام ٢٠١٨ وحتى الآن، ثم أجرى الشباب حوارًا مع قداسة البابا دار حول الخدمة وعمل الرسل ومقارنة بين الماضي والحاضر.

وتحدث قداسته عن شعار أسابيع الخدمة GPS وتأمل قداسته بمعاني جديدة له وهي Glory المجد و Power القوة و Sky السماء. وفي الختام، وفي لفتة جميلة، احتفل الشباب بالعيد الـ ٣٧ لرهبنة قداسة البابا والذي يوافق نهاية الشهر الجاري.

أسبوع الخدمة العالمي

ويعد أسبوع الخدمة العالمي لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم أسبوع الخدمة الخامس لشباب ملتقيات لوجوس المشاركين في نسختي عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ والبالغ عددهم ٨٠ شابًا وشابة من حول العالم تحت رعاية مكتب HIGH لأسابيع الخدمة ويقام هذا الأسبوع تحت شعار "التلمذة".