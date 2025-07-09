اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة القديسين بالإسكندرية

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس، خاتم الشهداء سيدي بشر بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالإسكندرية القمص أندراوس متى، وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، حيث ناقش معه قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالكلية.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.