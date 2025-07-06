البابا تواضروس يستقبل وفد البنك الزراعي المصري

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الدكتور محمد أبو السعود، رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، يرافقه وفد من قيادات البنك هم نائبا رئيس مجلس الإدارة، سامي عبد الصادق و غادة مصطفى، ورئيس مجموعة الرقابة الداخلية أيمن عبد المسيح، والدكتورة ماجدة منير رئيس قطاع الجيزة. وذلك بهدف التعارف عقب تولي رئيس مجلس الإدارة ونائباه مناصبهم منذ فترة وجيزة.

واستعرض الدكتور أبو السعود خلال اللقاء الخدمات التي يقدمها البنك في المجال الزراعي، لافتًا إلى أن مظلة خدمات البنك اتسعت لتتضمن العديد من الخدمات البنكية في إطار تطبيق سياسة الشمول المالي.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيوفه مثمنًا الخدمات التي يقدمها البنك عبر سنين طويلة للعديد من فئات المجتمع المصري، ولا سيما في الريف، داعيًا إلى أهمية التعريف بالخدمات المتنوعة التي يتيحها البنك للأسر الأكثر احتياجًا والتي تساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة، لافتًا إلى أنه ضرورة التعريف بهذه الموضوعات لأطفال المدارس، للاستفادة منها في حياتهم حاليًا ومستقبلاُ.