لمناقشة عدد من الملفات.. البابا تواضروس يلتقي وكيل إكليريكية الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالإسكندرية القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية حيث ناقش معه قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالكلية.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إييارشية أسوان، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته بعنوان "يوحنا المعمدان الخادم المثالي"، حيث تأمل نيافته في جزء من الإصحاح الحادي عشر في إنجيل متى، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما هنأ نيافته خلال اللقاء الآباء الكهنة الذين توافق ذكرى سيامتهم هذه الأيام.