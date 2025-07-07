بحضور البابا تواضروس.. اللقاء الأول لمسؤولي الصفحات الكنسية | تفاصيل

نظم الموقع الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقاء تدريبيًّا لمسؤولي وخدام صفحات الإيبارشيات والأديرة والكنائس بالمقر البابوي بالقاهرة.

صوت حق

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمشاركين في اللقاء وتحدث معهم عن دور المسؤول عن صفحة كنسية والقيم التي يجب أن يسلك بها ويحافظ عليها، وهي:

١- كن صوت حق: والسيد المسيح كان يردد دومًا عبارة "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ" (مت ٥: ١٨) و "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ" (يو ١: ٥١) لذا يجب أن تتمسك بالحق وتتحلى بالصدق لتشابه معلمك.

٢- كن أمينًا في مسؤوليتك: كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ (رؤ ٢: ١٠) وهو التزام لا يجب أن تحيد عنه.

٣- كن جميلاً: لا تنسى أنك مكون من مكونات الكنيسة (جسد المسيح) فأنت إذًا مسؤول أن تحفظ للكنيسة جمالها، وليس العكس!. يجب أن ترى عينك الشئ الجيد، لا نقاط الضعف فقط، كن جميلا رقيقًا في كلماتك وفيما تكتبه.

٤- كن رحيمًا: العالم مملوء بالقسوة لا تكن قاسيًّا حتى لو أخطأ أحد لا يجب أن تواجه خطأه بالقسوة، باختصار كن أنت التلميذ الذي كان يسوع يحبه.

وحذر قداسته من أن الضلال له سطوة وتأثير على العالم، وأن الإنسان العتيق في النفس البشرية يجعل الناس يتصارعون، ورغم أن الله خص الإنسان بنعمة العقل إلا أن مثل هذه الصراعات والشرور لا وجود لها في مملكة الحيوانات.

تضمن اللقاء تدريبًا متخصصًا على آليات التحول الرقمي وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمة الكنسية.

شارك في اللقاء ٢٤٥ كاهنًا وراهبًا وخادمًا وخادمة، يمثلون ٧٢ إيبارشية وقطاعًا رعويًّا بالكرازة المرقسية، و ١٢ ديرًا من الأديرة الرهبانية العامرة.