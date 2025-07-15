الأنبا باسيليوس يفتتح فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الايبارشية

افتتح، مساء أمس،، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الإيبارشية، للذين أتموا حضور العامين الماضيين.

الخادم علامة رجاء

تُقام فعاليات الندوة في الفترة من الخامس عشر، وحتى العشرين من يوليو الجاري، تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

وألقى الأب المطران كلمة روحية تشجيعية للحاضرين بعنوان "الخادم علامة رجاء"، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع اللقاءات التكوينية التي تهتم ببناء الخادم.

تتضمن الندوة الموضوعات التالية: العقيدة، القانون، الكتاب المقدس، تاريخ الكنيسة، الأسرار الكنيسة، الطقوس، اللاهوت الأدبي، وغيرها من الموضوعات الروحية، والتكوينية الأخرى.