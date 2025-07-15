قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات
هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%
أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد محمد عمارة
آمال ماهر.. وليد توفيق يعلّق على لقب صوت مصر
إللي عينه تزوغ على الأخضر .. تامر أمين يوجه رسالة إلى وسام أبو علي
إلا رجال الدين.. فرج عامر يكشف عن موقف نادي سموحة بدخول الأعضاء بالجلباب
اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل
السكة الحديد تنظم ندوات توعية مع الأزهر لحماية القطارات من الإتلاف
متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
استثمار موقع سينما أوبرا في سوهاج لإقامة أضخم مول تجاري
الزمالك ينفي التفاوض مع البرازيلي كارلوس فينسيوس
منجم السكري يقود طفرة الذهب | استثمارات عالمية واكتشافات واعدة تعيد رسم خريطة التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تبحث مع الصحة الحيوانية تطوير مهارات العاملين بالمهنة

نقيب الأطباء البيطريين ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية
نقيب الأطباء البيطريين ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية
الديب أبوعلي

وقع الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية برئاسة الدكتورة سماح عيد، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاطبي عضو مجلس النقابة العامة، ومدير المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأوضح النقيب العام، أن البروتوكول يأتى في إطار تعزيز التعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والنقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية معتمدة للخريجين في معهد بحوث الصحة الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية.

وأشار حسن إلى أن المتدربين المشاركين يحصلون على شهادات دولية معتمدة للخريجين في البرامج التدريبية المقدمة من المعهد مما يعزز فرصتهم في سوق العمل بمجالات متنوعة.

وأضاف أن البرامج تشمل التدريب على أحدث التقنيات والبحوث في المجال الطبي والصحة العامة، والتدريب على سلامة وجودة الأغذية وطرق التحليل الحديثة، إلى جانب التدريب فى المجالات البيئية وصحة الإنسان، بما يشمل دراسات تأثير البيئة على الصحة وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

وأعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، لتطوير مهارات الأطباء البيطريين، ومواكبة سوق العمل.

نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين معهد بحوث الصحة الحيوانية الدكتورة سماح عيد الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

بالصور

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد