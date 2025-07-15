البيطريين تبحث مع الصحة الحيوانية تطوير مهارات العاملين بالمهنة

وقع الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية برئاسة الدكتورة سماح عيد، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاطبي عضو مجلس النقابة العامة، ومدير المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأوضح النقيب العام، أن البروتوكول يأتى في إطار تعزيز التعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والنقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية معتمدة للخريجين في معهد بحوث الصحة الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية.

وأشار حسن إلى أن المتدربين المشاركين يحصلون على شهادات دولية معتمدة للخريجين في البرامج التدريبية المقدمة من المعهد مما يعزز فرصتهم في سوق العمل بمجالات متنوعة.

وأضاف أن البرامج تشمل التدريب على أحدث التقنيات والبحوث في المجال الطبي والصحة العامة، والتدريب على سلامة وجودة الأغذية وطرق التحليل الحديثة، إلى جانب التدريب فى المجالات البيئية وصحة الإنسان، بما يشمل دراسات تأثير البيئة على الصحة وطرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

وأعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، لتطوير مهارات الأطباء البيطريين، ومواكبة سوق العمل.