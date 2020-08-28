أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على المناطق الأشد احتياجا

أكد وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور الشيخ محمد عبدالمعبود من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





قال وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي ان ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لاهالي السويس .





اقرا ايضا:

أوقاف السويس تجري امتحانات الشفوي للفرقة الثانية بمركز إعداد المحفظين

وتابع وكيل وزارة الاوقاف انه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية اوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الاضاحي علي الاسر الأولي بالرعاية في جميع احياء المحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد اللواء سكرتير عام المحافظة ومراعاة المناطق الاشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة .



