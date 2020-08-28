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محافظات

أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على المناطق الأشد احتياجا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:48 م
أوقاف السويس : وصول
أوقاف السويس : وصول ٢ طن لحوم لتوزيعها
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حسن غنيمة
أكد وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢  طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور الشيخ محمد عبدالمعبود  من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها  علي الأسر الأولي بالرعاية خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي  ان ذلك من باب المشاركة الاجتماعية  تحت رعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لاهالي السويس  .

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وتابع وكيل وزارة الاوقاف انه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية اوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الاضاحي علي الاسر الأولي بالرعاية في جميع احياء المحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد اللواء سكرتير عام المحافظة ومراعاة  المناطق الاشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة .

وشدد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.
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