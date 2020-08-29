جيهان خليل تبهر جمهورها فى أحدث ظهور.. ومتابع : الأزرق تحفة عليكى

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :جيجى القمر - صباح الفل - الازرق تحفة عليكى
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بـ ملابس كاجوال .. جيهان خليل تخطف الأنظار .. شاهد
يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :جيجى القمر - صباح الفل - الازرق تحفة عليكى
اقرا ايضا :
بـ ملابس كاجوال .. جيهان خليل تخطف الأنظار .. شاهد
يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.