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فن

جيهان خليل تبهر جمهورها فى أحدث ظهور.. ومتابع : الأزرق تحفة عليكى

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :جيجى القمر - صباح الفل - الازرق تحفة عليكى


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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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