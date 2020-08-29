الكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Moto RAZR 2020 القابل للطي.. صور

كشف حساب التسريبات المعروف باسم @evleaks، صورة مسربة لهاتف موتورلا الجديد القابل للطي Moto Razr 2020، حيث جاءت أحدث التسريبات عبر AT&T، لتكشِف عن صور للهاتف من دليل المستخدم، مع استعراض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تظهر الصور المسربة لهاتف Moto RAZR 2020 ، زر التشغيل في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن إلى الأعلى، ويظل مستشعر بصمة الأصبع في الجهة الخلفية للهاتف إلى جانب شعار موتورولا كما في الإصدار السابق.









وفي أواخر شهر يوليو المنصرم، ظهرت الصور الأولي لهاتف Moto RAZR 2020، حيث ظهر الهاتف المعاد تصميمه بنفس الإطارات ولكن بلون فضي، ووفقا لشهادة TUV Rheinland، سيحتوي الجيل الثاني من هواتف موتورولا القابلة للطي على بطارية بسعة 2633 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.









وحسبما ورد في التسريبات السابقة، من المتوقع أن يأتي هاتف Moto Razr 2020، بشاشة من نوع P-OLED بحجم 6.2 بوصة، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.7 بوصة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل.





ومن المتوقع أن يعمل الجيل الثاني من من هواتف موتورولا القابلة للطي، بمعالج من نوع Snapdragon 765G، مقترنا ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





وسوف تعقد شركة موتورولا مؤتمرها القادم في يوم 9 سبتمبر المقبل، للإعلان عن الجيل الجديد من هواتف Moto RAZR.



