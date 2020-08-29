طريقة عمل الكريب الحلو في دقائق

يعد الكريب من الحلويات السهلة واللذيذة، ويفضلها العديد من الأطفال، كما يمكن أعدادها بالعديد من الوصفات البسيطة في المنزل، وإضافة المكونات الصحية .





وإليكم طريقة عمل الحلو بخطوات سهلة....





مقادير الكريب الحلو

3 بيض

1 كوب دقيق

نصف كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة زبدة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا





مقادير الحشو:

قشطة





للتزيين:

فراولة

شوكولاتة سائلة









طريقة الكريب الحلو

فى الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض ثم أضيفى باقى المقادير واخلطيها جيدًا مع بعضها حتى تمتزج تمامًا.

ضعي الخليط فى وعاء وغطيه ثم أدخليه البراد لمدة ساعة.

سخني مقلاة على النار، وأضيفي ملعقة صغيرة من الزبدة.

ضعي القليل من الخليط ووزعيها بشكل دائري في المقلاة.

اطهي الكريب لمدة نصف دقيقة ثم اقلبيه على الجانب الآخر لمدة 15 ثانية، وارفعيه من المقلاة.

كررى ما سبق مع باقي الخليط.

افردى الكريب ثم وزعي على نصفه حشو القشدة وقومي بطيه على شكل نصف دائرة.

زينى الكريب بالشوكولاتة السائلة والفراولة.



