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مرأة

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:08 م
عجينة الكريب
عجينة الكريب
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رشا عوني
يعتبر الكريب من أشهى الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها لأطفالك وضيوفك خلال دقائق، وبمكونات غير مكلفة، كما يمكن حشوه بأصناف مختلفة ، ويمكنك إعداد الكريب حلو أو حادق ، حسب نوعية الوجبة ، فيمكنك تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء ويكون كريب حادق، أو تقديمه كحلوى كريب حلو ، ويكمن السر في عجينة الكريب لذا يمكنك تعلم طريقتها وأسرارها لإعدادها بنفسك في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.
 

إليك طريقة عمل عجينة الكريب في البيت .. 


مكونات عجينة الكريب :

3 كوب دقيق
 كوب حليب
2 كوب ماء دافئ
1 ملعقه سكر
 رشه ملح
 ملعقه خل
 ملعقه زبده سايحه
 ملعقه زيت

للحشو الحلو:

 ملعقه زبدة
4 صوابع موز
 ملعقه قرفة
2 ملعقه سكر
1/2 كوب سكر بودرة
1/4 كوب فراولة
صوص شوكولاتة

للحشو الحادق:

1 صدر دجاجة متقطعة مكعبات صغيرة
2 حبة فلفل اخضر 
ثمرة جزر مبشورة
1 ملعقه دقيق
1/2 كوب جبنة موتزاريلا
 ملعقة صغيره بابريكا
 ملعقه صغيره فلفل اسود
 ملعقه صغيره ملح
كاتشب
مايونيز

طريقة عمل عجينة الكريب : 

في الخلاط اضيفي الدقيق والحليب والماء والزبده والزيت والملح والسكر ونضرب كل الخليط

ويترك في بوله يرتاح 10 دقائق

في طاسة تيفال صبي كمية من الخليط واقلبيها على الوجهين حتى تنضج 

على حسب الحشو الذي تريدينه حلو أو حادق، قومي بوضع الحشو ولفيه . 
حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت
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حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

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