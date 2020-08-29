جديد الأخوين جويلي في عالم الغناء.. ألبوم ما زال البحث جاري 2020

يعود الاخوين جويلي من جديد بألبوم مازال البحث جاري 2020 ، الذي يضم نخبه من الشعراء والملحنين المتميزين ، ويشمل الالبوم 14 اغنية وهو من انتاج احد اكبر مالكي شركات الاتصالات بمصر ، كما يضم الألبوم عدد من اغاني الفلكلور المصري منهم أغنية سلم علي يشاركم فيها الغناء حلمي عبد الباقي .





جدير بالذكر أن الأخوين جويلي قاموا بتقديم عدد من الاغاني الوطنية مثل اغنية ابنك شهيد ، صباح الخير عليكي يا مصر وهي دي مصر ، وايد واحدة يا جيش وهي من اشعار الفنان أحمد فؤاد جويلي والحان الملحن علي نور وتوزيع مصطفي الشريف.





يعد هذا الالبوم من اجمل الاعمال وافضلها في مسيرة الاخوين جويلي نظرا لتميزه بمجوعة فريدة من الاغاني والالحان والموسيقي ، كذلك تم تصوير عدد اتنين فيديو كليب سيتم طرحهم قريبا في الاسواق.